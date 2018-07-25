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Суд Херсона рассмотрит апелляцию по аресту Вышинского 30 июля
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Суд Херсона рассмотрит апелляцию по аресту Вышинского 30 июля 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Апелляционный суд Херсонской области рассмотрит жалобу на продление ареста главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского 30 июля. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС его адвокат Андрей Доманский.
"Суд состоится в понедельник, 30 июля", — сообщил адвокат.
Херсонский городской суд 11 июля продлил Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без возможности внесения залога. Суд оставил без удовлетворения просьбу адвоката взять Вышинского на поруки.
Служба безопасности Украины (СБУ) 15 мая провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства «РИА Новости Украина». В центральном офисе в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов прошли обыски. Итогом действий СБУ стало задержание главного редактора агентства Вышинского, которому было предъявлено обвинение в государственной измене.
Херсонский горсуд 17 мая арестовал Вышинского на два месяца. 1 июня Апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобу защиты и оставил это решение в силе. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Украинская прокуратура 6 июля предъявила еще одно обвинение Вышинскому по статье о незаконном обращении с оружием.
Вышинский является гражданином Украины и России, второе гражданство он получил в 2015 году. До оглашения вердикта апелляционного суда журналист обратился из зала заседания к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из украинского гражданства и о том, что считает себя исключительно гражданином России. Он также обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать правовое содействие его освобождению. В МИД РФ потребовали от Киева снять все обвинения с Вышинского и немедленно его освободить.
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