Суд Херсона рассмотрит апелляцию по аресту Вышинского 30 июля

"Суд состоится в понедельник, 30 июля", — сообщил адвокат.

Херсонский городской суд 11 июля продлил Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без возможности внесения залога. Суд оставил без удовлетворения просьбу адвоката взять Вышинского на поруки.

Служба безопасности Украины (СБУ) 15 мая провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства «РИА Новости Украина». В центральном офисе в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов прошли обыски. Итогом действий СБУ стало задержание главного редактора агентства Вышинского, которому было предъявлено обвинение в государственной измене.

Херсонский горсуд 17 мая арестовал Вышинского на два месяца. 1 июня Апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобу защиты и оставил это решение в силе. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Украинская прокуратура 6 июля предъявила еще одно обвинение Вышинскому по статье о незаконном обращении с оружием.