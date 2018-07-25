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Экс-замглавы МЧС подозревается в коррупции
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Экс-замглавы МЧС подозревается в коррупции 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Бывший первый заместитель главы МЧС России Сергей Шляков подозревается в мошенничестве при «продаже» должности губернатора одного из регионов за 1 миллион рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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