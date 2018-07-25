В Перми судом присяжных пенсионер признан виновным в убийстве женщины 

Доказательства, собранные следователем следственного отдела по Мотовилихинскому району г. Пермь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю, установлены судом достаточными для вынесения приговора 65-летнему жителю города Перми. На основании единогласного вердикта присяжных заседателей он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием и судом установлено, что в марте 2018 года в своей квартире в ходе ссоры, возникшей во время совместного распития алкогольных напитков, мужчина нанес малознакомой женщине множественные удары руками, ногами и различными предметами по голове и телу. От полученных тяжелых травм она скончалась на месте. С целью скрыть совершенное убийство, злоумышленник в полиэтиленовом пакете вынес и оставил тело убитой женщины на площадке возле мусорных баков. Позже его обнаружили прохожие. Для полного, всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств совершенного преступления следствием выполнен значительный объем следственных и процессуальных действий. Допрошены десятки свидетелей. Для устранения противоречий в показаниях некоторых из них проведены очные ставки. Изъяты и осмотрены интересующие следствие предметы, осмотрены видеозаписи с камеры видеонаблюдения, назначены и получены заключения 7 различных судебных экспертиз. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет 10 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Необходимо отметить, что это первый приговор в Пермском крае с участием присяжных заседателей в суде районного звена.