Ещё
В Перми судом присяжных пенсионер признан виновным в убийстве женщины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Перми судом присяжных пенсионер признан виновным в убийстве женщины 

Новости Перми и Пермского края 1 час назад
Доказательства, собранные следователем следственного отдела по Мотовилихинскому району г. Пермь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю, установлены судом достаточными для вынесения приговора 65-летнему жителю города Перми. На основании единогласного вердикта присяжных заседателей он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием и судом установлено, что в марте 2018 года в своей квартире в ходе ссоры, возникшей во время совместного распития алкогольных напитков, мужчина нанес малознакомой женщине множественные удары руками, ногами и различными предметами по голове и телу. От полученных тяжелых травм она скончалась на месте. С целью скрыть совершенное убийство, злоумышленник в полиэтиленовом пакете вынес и оставил тело убитой женщины на площадке возле мусорных баков. Позже его обнаружили прохожие. Для полного, всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств совершенного преступления следствием выполнен значительный объем следственных и процессуальных действий. Допрошены десятки свидетелей. Для устранения противоречий в показаниях некоторых из них проведены очные ставки. Изъяты и осмотрены интересующие следствие предметы, осмотрены видеозаписи с камеры видеонаблюдения, назначены и получены заключения 7 различных судебных экспертиз. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет 10 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Необходимо отметить, что это первый приговор в Пермском крае с участием присяжных заседателей в суде районного звена.
Новости Перми и Пермского края: последние новости
Главный инженер вокзала Пермь 2 обвиняется во взятках В Кунгурском районе двое бомжей проникли в дом, съели продукты и уснули В Перми дождями размыт Западный обход города
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип100
Маликов поразил сенсационным признанием о геях153
Заявление Лолиты грозит международным скандалом378
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня10
Крымский мост начал отделяться от Крыма773
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:57
Взяли за пытки: кто ответит за избиение в двух колониях
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение