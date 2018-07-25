Стало известно, в чём обвиняют Дмитрия Сазонова

Сотрудника Росгвардии задержали в кафе

Самаре возбудили уголовное дело в отношении начальника Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова . Его подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Самарской области.

— По версии следствия, с апреля по июль 2018 года подозреваемый ежемесячно получал от гражданина по 100 тысяч рублей. Общая сумма взяток составила 400 тысяч рублей, — рассказали в СУ СК РФ по Самарской области.

Взятки Сазонову передавал представитель одной из частных охранных фирм. Следователи считают, что сотруднику Росгвардии платили за способствование незаконному бездействию подчинённых. Проще говоря, частники платили, чтобы их не трогали.

Источник, близкий к следствию, рассказал 63.ru, что речь идёт об охранных предприятиях, аффилированных с организованным преступным сообществом (ОПС) «Законовские».

Дмитрия Сазонова задержали в среду, 25 июля, в одном из самарских кафе. В распоряжении 63.ru появилось оперативное видео с места событий.