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Стало известно, в чём обвиняют Дмитрия Сазонова
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Стало известно, в чём обвиняют Дмитрия Сазонова 

63.ru 25 минут назад
Фото: 63.ru
Сотрудника Росгвардии задержали в кафе
В Самаре возбудили уголовное дело в отношении начальника Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова. Его подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Самарской области.
— По версии следствия, с апреля по июль 2018 года подозреваемый ежемесячно получал от гражданина по 100 тысяч рублей. Общая сумма взяток составила 400 тысяч рублей, — рассказали в СУ СК РФ по Самарской области.
Взятки Сазонову передавал представитель одной из частных охранных фирм. Следователи считают, что сотруднику Росгвардии платили за способствование незаконному бездействию подчинённых. Проще говоря, частники платили, чтобы их не трогали.
Источник, близкий к следствию, рассказал 63.ru, что речь идёт об охранных предприятиях, аффилированных с организованным преступным сообществом (ОПС) «Законовские».
Дмитрия Сазонова задержали в среду, 25 июля, в одном из самарских кафе. В распоряжении 63.ru появилось оперативное видео с места событий.
Дмитрий Сазонов — сын председателя Самарской губдумы Виктора Сазонова. Работает в правоохранительных структурах с начала 2000-х годов. Занимал должности начальника милиции общественной безопасности УВД Самары, возглавлял ОВД по Волжскому району Самарской области и управление вневедомственной охраны ГУ МВД России по Самарской области. После образования Росгвардии стал руководителем Центра лицензионно-разрешительной деятельности самарского управления.
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