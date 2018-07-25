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20-летняя жительница Ульяновска лишилась свободы за убийство знакомого
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"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня

20-летняя жительница Ульяновска лишилась свободы за убийство знакомого 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Суд признал 20-летнюю жительницу Ульяновска виновной в убийстве знакомого во время застолья. Девушка проведет в колонии общего режима 8 лет, сообщает портал ulpravda.ru.
Следователи собрали достаточное количество доказательств того, что три месяца назад в своей квартире девушка участвовала в застолье. Потом она поссорилась с одним из своих гостей. Девушка несколько раз ударила ножом своего знакомого. Он был госпитализирован, но в больнице скончался.
20-летняя жительница Ульяновска признана судом виновной в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и приговорена к 8 годам колонии общего режима.
Напомним, в Ульяновске адвокат беременной девушки, сбившей насмерть 6-летнего мальчика на проспекте Нариманова 9 мая этого года, не явился на второе заседание суда. Напомним, что процесс по данному уголовному делу ведет Ленинский районный суд Ульяновска. 17 июля там прошло первое заседание, сегодня, 25 июля, должно было состояться второе.
Фото: Pixabay.com
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