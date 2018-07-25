20-летняя жительница Ульяновска лишилась свободы за убийство знакомого

Следователи собрали достаточное количество доказательств того, что три месяца назад в своей квартире девушка участвовала в застолье. Потом она поссорилась с одним из своих гостей. Девушка несколько раз ударила ножом своего знакомого. Он был госпитализирован, но в больнице скончался.

20-летняя жительница Ульяновска признана судом виновной в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и приговорена к 8 годам колонии общего режима.

Напомним, в Ульяновске адвокат беременной девушки, сбившей насмерть 6-летнего мальчика на проспекте Нариманова 9 мая этого года, не явился на второе заседание суда. Напомним, что процесс по данному уголовному делу ведет Ленинский районный суд Ульяновска. 17 июля там прошло первое заседание, сегодня, 25 июля, должно было состояться второе.

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