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В Воронеже возбудили дело по заявлению студентов о пытках в полиции
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В Воронеже возбудили дело по заявлению студентов о пытках в полиции 

РИА Новости 1 час назад
ВОРОНЕЖ, 25 июл — РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия возбуждено в Воронеже по факту пытки студентов в отделе полиции, сообщил в среду РИА Новости адвокат Сергей Локтев.
Воронежский информационный портал «МОЁ! Online» опубликовал вечером 6 июня историю трех студентов, которые заявили, что 26 мая их пытали сотрудники отдела полиции №4 Воронежа, заставляя признаться в краже мобильного телефона. Перед этим студенты выложили свое обращение на YouTube, сейчас оно набрало более 36 тысяч просмотров.
По данным портала, о краже телефона заявила хозяйка квартиры, где была вечеринка с участием этих ребят. В полиции, как пишет издание, им сковывали сзади руки наручниками, на голову надевали пакет с нашатырным спиртом, а затем выводили в коридор и предложили самим решить, кто украл телефон, в противном случае обещая «закрыть» на двое суток. По словам студентов, после случившегося они написали заявление в СК и уполномоченному по правам человека в Воронежской области. СК начал проверку изложенной информации.
"У нас Максим Гребенюк и Сергей Троянский — два студента… Возбудили по пункту «а» части третьей статьи 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия) по факту. Пока по лицам мы не знаем, видимо ведется сбор сведений, потому что ни Гребенюк, ни Троянский, они фамилии и имена не знают, ни должности, ни звания", — сказал Локтев.
По его словам, студенты обратились в судмедэкспертизу, которая зафиксировала у них телесные повреждения.
"И это решающий, мы полагаем, фактор… Там фактически вред здоровью не причинен. То есть остались следы от незаконных действий сотрудников, которые к этим студентам применяли их. Кисти рук, тыльная сторона ладони, предплечье, ссадины, царапины, синяки", — пояснил собеседник агентства.
Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Комментарием следствия, которое, по словам Локтева, возбудило уголовное дело, РИА Новости не располагает.
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