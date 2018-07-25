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В Орле двое высокопоставленных сотрудников МЧС задержаны за взятки
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В Орле двое высокопоставленных сотрудников МЧС задержаны за взятки 

РИА 57 38 минут назад
Фото: РИА 57
По материалам УФСБ России по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении троих граждан, занимающих высокие посты в сфере пожарной безопасности.
В получении взятки подозреваются врио начальника отдела госпожнадзора МЧС региона Сергей Кирюхин и начальник подразделения по городу Орлу Евгений Пеньков. Денежное вознаграждение им передала директор филиала НКО «Фонд пожарной безопасности» Наталья Бакаева. Оперативниками выявлены два эпизода с мая по июль 2018 года. Мужчины из корыстной заинтересованности, используя авторитет должностей, способствовали заключению договоров на оказание платных услуг между Фондом и двумя коммерческими структурами.
Все трое подозреваемых были задержаны, расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК России по Орловской области.
Сообщение В Орле двое высокопоставленных сотрудников МЧС задержаны за взятки появились сначала на РИА 57.
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