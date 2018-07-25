Суд вынес приговор россиянину, убившему 69-летнюю жительницу Польши

Россиянин, убивший 69-летнюю жительницу польского города Добре Място, отправится в тюрьму на десять лет. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на Radio Olsztyn.

Судья Беата Фаралиш отметила, что следователи главным образом основывались на показаниях обвиняемого. Слова мужчины о том, что он не хотел убивать, не убедили судью, и она приняла решение лишить его свободы на десять лет. Приговор не вступил в законную силу.

Преступление было совершено в мае прошлого года. Россиянин по предварительной договорённости привёз в квартиру женщины сигареты без акцизных марок для перепродажи. В ходе сделки началась ссора, и мужчина задушил хозяйку.