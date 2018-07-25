В Уфе экс-адвокат осужден за мошенничество

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор 32-летнему бывшему сотруднику Башкирской республиканской коллегии адвокатов. Как сообщает прокуратура республики, мужчина признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что в июне 2016 года двое братьев обвинялись в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Мать подсудимых обратилась к адвокату как защитнику их интересов в суде. Мужчина потребовал от нее 1,8 млн рублей, сказав, что эти средства он передаст судье для смягчения наказания. Полученную сумму адвокат потратил по своему усмотрению.

— После того как наркосбытчики были осуждены к 17 и 18 годам лишения свободы, их мать обратилась в правоохранительные органы . Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью и возместил причиненный ущерб. Ранее по решению коллегии он был лишен статуса адвоката, — пояснили в прокуратуре Башкирии

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