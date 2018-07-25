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На краснодарском вокзале женщина ударила сотрудника полиции по лицу
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На краснодарском вокзале женщина ударила сотрудника полиции по лицу 

АиФ — Юг 52 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
Это случилось 24 июля.
По версии следствия, сотрудники краснодарского линейного управления МВД России на транспорте обходили территорию ж/д вокзала Краснодар-1. Патруль задержал двух человек, которые совершили мелкое хулиганство.
«Одна из подозреваемых в ответ на действия стражей порядка ударила полицейского по лицу, причинив ему повреждение в виде кровоизлияния», — рассказали в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.
В отношении 49-летней местной жительницы женщины возбудили уголовное дело. Следствие продолжается.
Напомним, в Анапе житель Башкирии ударил сотрудника полиции по голове.
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