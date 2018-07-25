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Сегежский предприниматель обманул налоговые органы на 170 тысяч рублей
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Сегежский предприниматель обманул налоговые органы на 170 тысяч рублей 

Карельские вести 52 минуты назад
Фото: Карельские вести
Мужчина пытался мошенничать с НДС за услуги по заготовке древесины.
И.о. прокурора Сегежского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с налогами.
Единственный учредитель и руководитель общества с ограниченной ответственностью обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
По версии следствия, обвиняемый в 2015-2016 г.г., путем обмана налогового органа похитил 170,8 тысячи рублей, предъявив к возмещению из бюджета Российской Федерации сумму налога на добавленную стоимость за услуги по заготовке древесины, которые его предприятию фактически не были оказаны.
В ходе следствия обвиняемый добровольно возместил причиненный имущественный ущерб государству.
Уголовное дело направлено в Сегежский городской суд для рассмотрения по существу.
По материалам: ptzgovorit.ru
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