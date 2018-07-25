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Предполагаемых убийц руководителя одного из уфимских предприятий задержали в Башкирии
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Предполагаемых убийц руководителя одного из уфимских предприятий задержали в Башкирии 

360tv.ru 1 час назад
В Уфе (республика Башкортостан) в результате совместных действий сотрудников региональных силовых ведомств (МВД, ФСБ) и республиканского управления СК были задержаны лица, которых подозревают в похищении и убийстве 57‐летнего руководителя одного из городских предприятий. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Об исчезновении мужчины стало известно 20 июля. Спустя сутки его тело с признаками насильственной смерти обнаружили под мостом в районе Сафроновского переезда. Лица, подозреваемые в похищении и убийстве, задержаны и переданы следственным органам.
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