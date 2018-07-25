Предполагаемых убийц руководителя одного из уфимских предприятий задержали в Башкирии

Об исчезновении мужчины стало известно 20 июля. Спустя сутки его тело с признаками насильственной смерти обнаружили под мостом в районе Сафроновского переезда. Лица, подозреваемые в похищении и убийстве, задержаны и переданы следственным органам.