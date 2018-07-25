Угнанный в Выборге тягач нашли в Токсово с чужими номерами

Угнанный в Выборгском районе тягач Scania полицейские нашли в Токсово . Цена найденного тягача — 8 млн рублей. О находке сообщают правоохранительные органы Житель Выборга обратился в полицию города с заявлением об угоне «Скании» 24 июля. Оказалось, что директор местной грузоперевозочной компании лишился белого тягача. Он был припаркован под Выборгом в поселке Таммисуо. Ущерб владелец тягача оценил в 8,2 миллиона рублей. Его нашли в Токсово на улице Лыжной с чужими номерами. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».