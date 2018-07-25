Суд перенес рассмотрение апелляции по делу Сергея Макеева на конец июля

Оренбургский областной суд отложил рассмотрение апелляции по делу бывшего начальника управления жилищной политики администрации Оренбурга Сергея Макеева . Слушание состоится 31 июля. Об этом сообщает Урал56.

Рассмотрение апелляции должно было состоятся в областном суде в среду, 25 июля. Однако на заседание из-за болезни не пришел адвокат Сергея Макеева. В результате суд принял решение о переносе заседания.

Напомним, Сергея Макеева признали виновным в превышении должностных полномочий. Бывший начальник управления подписал акты-приемки домов для детей-сирот на Турбинной. При этом фактически дома были непригодны для проживания. Сумму ущерба оценили в сумму более 100 млн рублей.

По итогам рассмотрения дела, суд приговорил Сергея Макеева к штрафу в размере 120 тыс. рублей и запретил занимать государственные должности в течение двух лет. Прокуратура посчитала приговор бывшему чиновнику слишком мягким. Гособвинения настаивало на наказании в виде лишения свободы на три года.

Защита Сергея Макеева посчитала приговор несправедливым и подала апелляцию в областной суд.