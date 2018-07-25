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Суд перенес рассмотрение апелляции по делу Сергея Макеева на конец июля
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Суд перенес рассмотрение апелляции по делу Сергея Макеева на конец июля 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Оренбургский областной суд отложил рассмотрение апелляции по делу бывшего начальника управления жилищной политики администрации Оренбурга Сергея Макеева. Слушание состоится 31 июля. Об этом сообщает Урал56.
Рассмотрение апелляции должно было состоятся в областном суде в среду, 25 июля. Однако на заседание из-за болезни не пришел адвокат Сергея Макеева. В результате суд принял решение о переносе заседания.
Напомним, Сергея Макеева признали виновным в превышении должностных полномочий. Бывший начальник управления подписал акты-приемки домов для детей-сирот на Турбинной. При этом фактически дома были непригодны для проживания. Сумму ущерба оценили в сумму более 100 млн рублей.
По итогам рассмотрения дела, суд приговорил Сергея Макеева к штрафу в размере 120 тыс. рублей и запретил занимать государственные должности в течение двух лет. Прокуратура посчитала приговор бывшему чиновнику слишком мягким. Гособвинения настаивало на наказании в виде лишения свободы на три года.
Защита Сергея Макеева посчитала приговор несправедливым и подала апелляцию в областной суд.
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