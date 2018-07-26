Облсуд перенес рассмотрение апелляции по делу Сергея Макеева

Рассмотрение апелляции бывшего руководителя управления жилищной политики администрации Оренбурга Сергея Макеева по делу о домах для сирот и переселенцев не состоялось.

25 июля в Оренбургском областном суде должно было состояться рассмотрение апелляции экс-чиновника. Но адвокат Сергея Макеева заболел: это подтверждено листком нетрудоспособности, сообщает Урал56. Дата нового заседания назначена на 31 июля.