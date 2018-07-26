Ещё
Облсуд перенес рассмотрение апелляции по делу Сергея Макеева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружию «Судного дня» нашли ответ

Облсуд перенес рассмотрение апелляции по делу Сергея Макеева 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Рассмотрение апелляции бывшего руководителя управления жилищной политики администрации Оренбурга Сергея Макеева по делу о домах для сирот и переселенцев не состоялось.
25 июля в Оренбургском областном суде должно было состояться рассмотрение апелляции экс-чиновника. Но адвокат Сергея Макеева заболел: это подтверждено листком нетрудоспособности, сообщает Урал56. Дата нового заседания назначена на 31 июля.
Напомним, по версии следствия, Сергей Макеев подписал акты приема квартир в еще недостроенных домах на улицах Турбинной и Заводской, всего речь идет о 94 квартирах для детей сирот и переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Сумму ущерба, нанесенную Макеевым, оценили в 100 миллионов рублей. Прокуратура просила для экс-чиновника реальное лишение свободы. 9 апреля в Центральном районном суде оглашен приговор, Макеев признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Экс-чиновник настаивает на своей невиновности. Приговор не вступил в силу.
АиФ-Оренбург: последние новости
Прокуратура: в Оренбуржье увеличилось число коррупционных преступлений Студент из Орска заплатит штраф за картинку с нацистской символикой Двое оренбуржцев ответят в суде за ограбление офиса микрозаймов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип362
Москва ответила США на крымскую провокацию374
Российских дачников ждет неприятный сюрприз74
Оружию «Судного дня» нашли ответ51
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»215
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Другое
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение