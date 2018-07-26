Облсуд перенес рассмотрение апелляции по делу Сергея Макеева 

Рассмотрение апелляции бывшего руководителя управления жилищной политики администрации Оренбурга Сергея Макеева по делу о домах для сирот и переселенцев не состоялось.
25 июля в Оренбургском областном суде должно было состояться рассмотрение апелляции экс-чиновника. Но адвокат Сергея Макеева заболел: это подтверждено листком нетрудоспособности, сообщает Урал56. Дата нового заседания назначена на 31 июля.
Напомним, по версии следствия, Сергей Макеев подписал акты приема квартир в еще недостроенных домах на улицах Турбинной и Заводской, всего речь идет о 94 квартирах для детей сирот и переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Сумму ущерба, нанесенную Макеевым, оценили в 100 миллионов рублей. Прокуратура просила для экс-чиновника реальное лишение свободы. 9 апреля в Центральном районном суде оглашен приговор, Макеев признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Экс-чиновник настаивает на своей невиновности. Приговор не вступил в силу.