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В Тюмени вор-рецедивист приговорен к пяти годам колонии особого режима
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В Тюмени вор-рецедивист приговорен к пяти годам колонии особого режима 

N24.ru 36 минут назад
Фото: N24.ru
44-летний мужчина признан виновным в серии краж. По данным следствия, преступник ограбил как минимум двадцать квартир.
Согласно материалам дела, в августе 2017 года мужчина освободился из лечебно-исправительного учреждения в Иркутской области, где отбывал наказание за серию краж. Он приехал в Тюмень, где продолжил заниматься воровством. При этом злоумышленнику не приходилось даже вскрывать квартиры, поскольку жильцы сами оставляли открытыми двери. «К примеру, одни из потерпевших часто не закрывали дверь квартиры, надеясь на свою собаку. Вор ночью 21 декабря вывел пса на улицу, вернулся обратно и украл из квартиры имущество на 3,5 тысячи рублей. В ту же ночь уже в другой квартире собака не помешала злоумышленнику забрать деньги и ювелирные украшения», — сообщили в областной прокуратуре.
По данным следствия, с ноября 2017 года по январь 2018 года мужчина ограбил 20 квартир. Общий размер «заработанного» превысил 400 тысяч рублей.
«В ходе следствия часть похищенного была найдена и возвращена потерпевшим. Злоумышленник признал вину, раскаялся в содеянном. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. В действиях вора установлен особо опасный рецидив. Кроме того, суд удовлетворил 14 заявленных исков и взыскал с осужденного в пользу потерпевших более 290 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.
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