Экс-сенатор Кривицкий арестован в Италии 

Бывший российский сенатор Дмитрий Кривицкий арестован в Италии по запросу российских властей, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Мауро Анетрини.
"Он арестован за преступления, совершенные на территории России. В Италии он ничего не сделал", — сказал он.
По его словам, Кривицкий арестован в городе Кортина д"Ампеццо, и завтра в Венеции состоится первое слушание по его делу. Анетрини подчеркнул, что его клиент находится в Италии на законной основе, а процесс будет касаться его экстрадиции в Россию.
В конце марта полиция Новгородской области объявила о розыске Кривицкого, обвиняемого в получении взятки в 15 миллионов рублей.
Как уточнил представитель регионального управления МВД, бывший сенатор от Новгородской области Кривицкий разыскивается на основании решения суда.