Ещё
Экс-сенатор Кривицкий арестован в Италии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-сенатор Кривицкий арестован в Италии 

Газета.Ru 1 час назад
Бывший российский сенатор Дмитрий Кривицкий арестован в Италии по запросу российских властей, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Мауро Анетрини.
"Он арестован за преступления, совершенные на территории России. В Италии он ничего не сделал", — сказал он.
По его словам, Кривицкий арестован в городе Кортина д"Ампеццо, и завтра в Венеции состоится первое слушание по его делу. Анетрини подчеркнул, что его клиент находится в Италии на законной основе, а процесс будет касаться его экстрадиции в Россию.
В конце марта полиция Новгородской области объявила о розыске Кривицкого, обвиняемого в получении взятки в 15 миллионов рублей.
Как уточнил представитель регионального управления МВД, бывший сенатор от Новгородской области Кривицкий разыскивается на основании решения суда.
Газета.Ru: последние новости
Экс-сенатор Кривицкий арестован в Италии Экс-губернатор Белых стал библиотекарем в колонии ФСИН объявила о проверке всех колоний после пыток заключенного в Ярославле
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след154
Крымский мост начал отделяться от Крыма561
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске26
Россия пригрозила Грузии силой230
Заявление Лолиты грозит международным скандалом298
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение