Покупательницу телефона на Сущевском Валу обманули мошенники

Жительница столицы столкнулась с мошенничеством при покупке телефона в Марьиной Роще. Как сообщили в Останкинской межрайонной прокуратуре, гаджет она приобрела в одном из павильонов Савеловского рынка на Сущевском Валу.

Рассмотрев покупку получше, женщина увидела, что телефон старый и после ремонта. Она обратилась к менеджеру магазина, который забрал телефон на диагностику, выдав расписку. Шло время, результатов не было, и женщина позвонила в магазин, но телефон не отвечал. Тогда она приехала в павильон и обнаружила, что магазина там больше нет. После этого потерпевшая обратилась в полицию.