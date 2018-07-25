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Покупательницу телефона на Сущевском Валу обманули мошенники
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Покупательницу телефона на Сущевском Валу обманули мошенники 

Управа района Марьина роща 32 минуты назад
Фото: Управа района Марьина роща
Жительница столицы столкнулась с мошенничеством при покупке телефона в Марьиной Роще. Как сообщили в Останкинской межрайонной прокуратуре, гаджет она приобрела в одном из павильонов Савеловского рынка на Сущевском Валу.
Рассмотрев покупку получше, женщина увидела, что телефон старый и после ремонта. Она обратилась к менеджеру магазина, который забрал телефон на диагностику, выдав расписку. Шло время, результатов не было, и женщина позвонила в магазин, но телефон не отвечал. Тогда она приехала в павильон и обнаружила, что магазина там больше нет. После этого потерпевшая обратилась в полицию.
Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Полиция ищет злоумышленников. (ис)
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