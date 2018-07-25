В российских тюрьмах выросло число наркоманов и рецивидистов

Воров и наркодилеров в российских тюрьмах больше, чем осужденных за любые другие преступления, по данным Росстата . А в целом арестантов в колониях, по подсчетам чиновников, стало на треть меньше, чем десять лет назад.

Как стало известно «КВ», Росстат представил статистику по осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы, за прошлый год. По сравнению с аналогичными данными ведомства десятилетней давности вырос только один показатель — число особо опасных рецидивистов, попавших под суд три и более раз. В 2017 году их было 173,5 тысячи человек, тогда как в 2007-м — всего 144,6 тысячи. Кроме того, в ведомстве определились, какие преступления пользовались наибольшей популярностью среди криминальных элементов. На первом месте оказалась кража. А две последние строчки заняли серьезные ДТП с летальным исходом и изнасилование.

Статистика 2007 год/2017 год Кто сидит в колониях:

Мужчины 665,2/457,0 тысяч человек

Женщины 51,2 38,0 Всего 883,4/602,2 В СИЗО

156,3 105,8 Судимы более трех раз 144,6/173,5 За что сидят

Кража 295,7/175,3 Наркотики 90,4/102,2 Грабеж 81,6/29,7 Убийство 16,4/8,0 Изнасилование 6,4/2,3 Источник