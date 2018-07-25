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В российских тюрьмах выросло число наркоманов и рецивидистов
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В российских тюрьмах выросло число наркоманов и рецивидистов 

Карельские вести 35 минут назад
Фото: Карельские вести
Воров и наркодилеров в российских тюрьмах больше, чем осужденных за любые другие преступления, по данным Росстата. А в целом арестантов в колониях, по подсчетам чиновников, стало на треть меньше, чем десять лет назад.
Как стало известно «КВ», Росстат представил статистику по осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы, за прошлый год. По сравнению с аналогичными данными ведомства десятилетней давности вырос только один показатель — число особо опасных рецидивистов, попавших под суд три и более раз. В 2017 году их было 173,5 тысячи человек, тогда как в 2007-м — всего 144,6 тысячи. Кроме того, в ведомстве определились, какие преступления пользовались наибольшей популярностью среди криминальных элементов. На первом месте оказалась кража. А две последние строчки заняли серьезные ДТП с летальным исходом и изнасилование.
Статистика 2007 год/2017 год  Кто сидит в колониях:
Мужчины 665,2/457,0 тысяч человек
Женщины 51,2 38,0  Всего 883,4/602,2  В СИЗО
156,3 105,8  Судимы более трех раз  144,6/173,5  За что сидят
Кража 295,7/175,3  Наркотики 90,4/102,2  Грабеж 81,6/29,7  Убийство 16,4/8,0  Изнасилование 6,4/2,3  Источник
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