Обнародованы грязные тайны Чикатило

Опубликовано содержание писем Чикатило

Первые признательные показания о своих преступлениях Андрей Чикатило дал не следователю Иссе Костоеву , а врачу-психиатру Александру Бухановскому. Об этом в фильме «30 мифом о Чикатило» рассказал один из руководителей операции советской милиции «Лесополоса» Виктор Бураков, генерал-майор милиции, скончавшийся 20 июля 2018 года в Ростове-на-Дону. 55-минутная картина опубликована на YouTube-канале «The люди».

Бураков так же заявляет, что из материалов уголовного дела все материалы, подготовленные Бухановским, были умышленно удалены, а его роль либо замалчивается, либо отрицалась, в первую очередь Костоевым.

В «30 мифах…» раскрываются несколько тайн, вызывавших сомнения у историков преступности. В частности, о брате Чикатило Степане, съеденном в годы голодомора. Бураков так же рассказывает об оперативной комбинации, в результате которой сам Чикатило описал историю своей семьи и своих преступлений в письмах из следственного изолятора . Это 25 писем, каждое — на три-четыре странички, исписанных с двух сторон. Сам Чикатило думал, что они попадают к адвокату — но их читали только следователь, оперативники и Бухановский. Именно на основании этих писем и были раскрыты преступления маньяка.

Ветераны розыска и следствия в фильме заявляют, что Чикатило не надо было расстреливать — смертная казнь стала результатом давления на суд.

Сам фильм построен как интервью с участниками поиска серийного убийцы и следственных действий, причем один из них, подполковник Анатолий Евсеев , несколько дней спал с ним в одной комнате сразу после задержания. Кроме него и Буракова, своими воспоминаниями делились Анатолий Евсеев и Станислав Шепетков, офицеры милиции, активные участники «Лесополосы».

Андрей Чикатило, самый известный серийный советский убийца, с 1978 по 1990 год совершил 53 убийства.