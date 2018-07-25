Украинская полиция предотвратила убийство бизнесмена по «сценарию Бабченко» 

Полиция Украины предотвратила заказное убийство бизнесмена в городе Ровно с помощью инсценировки его смерти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областное управление полиции.
Так в управлении нацполиции в Ровенской области сообщили, что в был застрелен 42-летний предприниматель. Сообщалось, что по факту убийства было возбуждено уголовное дело.
"Инсценировка убийства позволила задокументировать преступную деятельность целой организованной группы", — сообщили в полиции Ровенской области.
В день «убийства» были задержаны двух жителей Киева, которых, по оперативной информации, наняли совершить убийство.
29 мая украинская полиция сообщила об убийстве журналиста Аркадия Бабченко. На следующий день выяснилось, что «убийство» оказалось инсценировкой, поскольку на журналиста, по данным СБУ, готовилось настоящее покушение.
Позднее Бабченко пожаловался на жизнь после «смерти».