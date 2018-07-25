Ещё
Украинская полиция предотвратила убийство бизнесмена по «сценарию Бабченко»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинская полиция предотвратила убийство бизнесмена по «сценарию Бабченко» 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Газета.Ru
Полиция Украины предотвратила заказное убийство бизнесмена в городе Ровно с помощью инсценировки его смерти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областное управление полиции.
Так в управлении нацполиции в Ровенской области сообщили, что в был застрелен 42-летний предприниматель. Сообщалось, что по факту убийства было возбуждено уголовное дело.
"Инсценировка убийства позволила задокументировать преступную деятельность целой организованной группы", — сообщили в полиции Ровенской области.
В день «убийства» были задержаны двух жителей Киева, которых, по оперативной информации, наняли совершить убийство.
29 мая украинская полиция сообщила об убийстве журналиста Аркадия Бабченко. На следующий день выяснилось, что «убийство» оказалось инсценировкой, поскольку на журналиста, по данным СБУ, готовилось настоящее покушение.
Позднее Бабченко пожаловался на жизнь после «смерти».
Газета.Ru: последние новости
Назначен исполняющий обязанности гендиректора НПО имени Лавочкина Суд не стал арестовывать самого высокопоставленного фигуранта дела о пытках в колонии В Домодедово пьяного пассажира задержали за избиение сотрудника авиакомпании
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила Грузии силой240
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след78
Крымский мост начал отделяться от Крыма562
Заявление Лолиты грозит международным скандалом278
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку357
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение