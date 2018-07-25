Украинская полиция предотвратила убийство бизнесмена по «сценарию Бабченко»

Так в управлении нацполиции в Ровенской области сообщили, что в был застрелен 42-летний предприниматель. Сообщалось, что по факту убийства было возбуждено уголовное дело.

"Инсценировка убийства позволила задокументировать преступную деятельность целой организованной группы", — сообщили в полиции Ровенской области.

В день «убийства» были задержаны двух жителей Киева, которых, по оперативной информации, наняли совершить убийство.

29 мая украинская полиция сообщила об убийстве журналиста Аркадия Бабченко . На следующий день выяснилось, что «убийство» оказалось инсценировкой, поскольку на журналиста, по данным СБУ, готовилось настоящее покушение.

Позднее Бабченко пожаловался на жизнь после «смерти».