Мужчина за ночь попытался изнасиловать трех девушек в Москве

Полицейские на западе столицы задержали молодого человека, которого подозревают в нескольких покушениях на изнасилование. Об этом передает Агентство "Москва"

По информации столичного главка, в ОВД "Можайский" поступили заявления от трех девушек, которые заявили, что в разное время прошлой ночью неизвестный молодой человек напал на них с целью изнасилования. У одной из потерпевших злоумышленник отобрал мобильный телефон.

"Полиция на задержала подозреваемого на улице Барвихинская. Им оказался 23-летний молодой человек, который в состоянии алкогольного опьянения совершил три покушения на изнасилование незнакомых девушек", — отметили в МВД.

В настоящее время против задержанного возбудили уголовные дела о покушении на изнасилование и грабеже. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства совершенных преступлений.