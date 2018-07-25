Свердловчанин застрелил приятеля и подставил односельчан

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя одного из сел Красноуфимского района. Он обвиняется в убийстве и применении насилия в отношении представителя власти. После того, как прокуратура утвердит обвинительное заключение, материалы будут направлены в суд. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено днем 20 мая. Пьяный подсудимый повздорил с одним из собутыльников и выстрелил в него из охотничьего ружья. Затем он выбросил оружие в районе кладбища, а сам ушел в гости к приятельнице. Таким образом он рассчитывал отвести от себя подозрения, чтобы виновным был признан кто-то из оставшихся участников застолья.

Однако некоторые сельчане видели, как злоумышленник шел с ружьем к кладбищу. Их показания позволили изобличить мужчину.

Следует добавить, что в отделе полиции он ударил одного из стражей порядка.