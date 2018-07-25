Пассажира рейса Москва-Якутск задержали в Домодедово за пьяный дебош и избиение сотрудника авиакомпании

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Бездомного задержали по подозрению в убийстве двух мужчин в квартире на юге Москвы

Заседание по делу обвиняемого в нападении на полицейских соратника А.Навального отложено до 13 августа

Председатель Мосгорсуда заявила о низком качестве работы следственных ораганов в I полугодии 2018 г.