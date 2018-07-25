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В Омской области экс-следователь получил четыре года колонии за взятку
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В Омской области экс-следователь получил четыре года колонии за взятку 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Новый Омск
КРАСНОЯРСК, 25 июл — РИА Новости. Суд приговорил бывшего следователя полиции Омской области к четырем годам колонии строгого режима за крупную взятку, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"Центральный районный суд Омска рассмотрел уголовное дело в отношении 27-летнего бывшего следователя отдела по расследованию преступлений в предпринимательской и бюджетной сферах СЧ по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Омской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере)…. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
Кроме того, суд лишил бывшего следователя права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий сроком на 5 лет. Приговор не вступил в законную силу.
В региональной прокуратуре также сообщили, что в производстве следователя находилось дело в отношении предпринимателя, обвиняемого в неправомерных действиях при банкротстве. В ноябре 2016 года следователь предложил адвокату бизнесмена передать ему взятку в полтора миллиона рублей за предоставление материалов уголовного дела, информирование о ходе предварительного расследования, избрание меры пресечения, не связанной с лишением свободы, а также за непринятие решений о возбуждении иных уголовных дел по материалам доследственных проверок. Адвокат обратилась в подразделение собственной безопасности полиции. В декабре 2016 года следователя задержали при передачи первой части взятки в 600 тысяч рублей. Он был уволен из органов внутренних дел, свою вину не признал.
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