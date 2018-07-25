Бездомного задержали по подозрению в убийстве двух мужчин в квартире на юге Москвы

Как рассказал собеседник агентства, 10 июня текущего года в полицию обратился житель столицы, который сообщил, что вместе с матерью приехал навестить своего дядю, проживающего на ул. Липецкая. «Дверь в квартиру была открыта, в комнатах нарушен порядок, а на полу в комнате лежали трупы дяди заявителя и его соседа по дому. На телах мужчин 1947 и 1963 гг. рождения выявили колото-резаные раны. На момент обнаружения граждане были мертвы около недели», — сообщил источник.

Утром 24 июля сотрудники уголовного розыска на ул. Земляной Вал задержали безработного 26-летнего гражданина, которого изобличили в содеянном. Подозреваемый, ранее судимый за кражу и грабеж, не имеет определенного места жительства. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек. Источник уточнил, что разоблачить мужчину помогли улики: окровавленный кухонный нож, а также социальная карта одного из убитых, которую подозреваемый забрал себе. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.