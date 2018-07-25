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Бездомного задержали по подозрению в убийстве двух мужчин в квартире на юге Москвы
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Бездомного задержали по подозрению в убийстве двух мужчин в квартире на юге Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичная полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве в районе Бирюлево Восточное, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 10 июня текущего года в полицию обратился житель столицы, который сообщил, что вместе с матерью приехал навестить своего дядю, проживающего на ул. Липецкая. «Дверь в квартиру была открыта, в комнатах нарушен порядок, а на полу в комнате лежали трупы дяди заявителя и его соседа по дому. На телах мужчин 1947 и 1963 гг. рождения выявили колото-резаные раны. На момент обнаружения граждане были мертвы около недели», — сообщил источник.
Утром 24 июля сотрудники уголовного розыска на ул. Земляной Вал задержали безработного 26-летнего гражданина, которого изобличили в содеянном. Подозреваемый, ранее судимый за кражу и грабеж, не имеет определенного места жительства. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек. Источник уточнил, что разоблачить мужчину помогли улики: окровавленный кухонный нож, а также социальная карта одного из убитых, которую подозреваемый забрал себе. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
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