Директор брянского предприятия пойдет под суд за преднамеренное банкротство

БРЯНСК , 25 июл — РИА Новости . Житель Брянской области предстанет перед судом за преднамеренное банкротство предприятия, возглавляя которое он заключил серию заведомо невыгодных сделок на сумму более 296 миллионов рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Трубчевского района Брянской области, который обвиняется в преднамеренном банкротстве предприятия.

"По версии следствия, с января 2014 года по март 2017 года генеральный директор ООО «Брянский фанерный комбинат» совершил серию заведомо невыгодных сделок по отчуждению активов возглавляемой организации на сумму свыше 296 миллионов рублей, в результате чего финансовое состояние предприятия стало убыточным и повлекло признание его судом несостоятельным должником (банкротом)".