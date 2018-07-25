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Адвокат ярославского тюремщика призвал проверить подлинность видео
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Адвокат ярославского тюремщика призвал проверить подлинность видео 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Адвокат шестого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии №1 Алексея Бровкина Василий Ковалев призвал провести экспертизу видеозаписи с избиением заключенного, чтобы доказать ее подлинность.
Заволжский суд Ярославля в среду арестовал четверых подозреваемых, трое признали свою вину, четвертый — Игорь Богданов — заявил, что не узнает себя на видеозаписи, и отказался от дачи показаний. Еще одному подозреваемому — Ивану Калашникову — продлили срок задержания на 72 часа. Шестой подозреваемый — Алексей Бровкин — младший инспектор отдела безопасности ИК №1.
"Так вопрос не стоит. Сначала надо провести экспертизу видео, запись купирована, то есть обрезана. Надо доказать еще ее подлинность", — сказал Ковалев журналистам, отвечая на вопрос, опровергает ли Бровкин свое присутствие на записи.
Ковалев сообщил РИА Новости, что его подзащитный не дает показаний. «Мы не отвечаем на вопрос, признаем вину или нет, обвинение еще не предъявлено, мы должны знать, в чем нас обвиняют», — сказал адвокат.
Видео с избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них задержаны. Во вторник расследование пыток передано в центральный аппарат СК РФ.
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