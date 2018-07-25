МВД РФ изъяло 400 млн рублей при расследовании дела о незаконной банковской деятельности

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из УФСБ изъяли крупную сумму денег у подозреваемой в незаконной банковской деятельности", — сказала она, отметив, что изъято свыше 400 млн рублей.

По ее словам, деньги были обнаружены в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в ноябре прошлого года следователями ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

"В ходе обысков в офисных помещениях и по месту проживания одной из подозреваемых, жительницы города Санкт-Петербурга, обнаружена и изъята документация, свидетельствующая о противоправной деятельности, а также денежные средства в сумме 417 млн рублей, $48 тыс. и €60 тыс. ", — рассказала Волк.

В отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Волк отметила, что ведется комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой, а также выявлению ее возможных соучастников.