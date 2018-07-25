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МВД РФ изъяло 400 млн рублей при расследовании дела о незаконной банковской деятельности
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МВД РФ изъяло 400 млн рублей при расследовании дела о незаконной банковской деятельности 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Более 400 млн рублей, полученных в результате незаконной банковской деятельности, изъято сотрудниками МВД России в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из УФСБ изъяли крупную сумму денег у подозреваемой в незаконной банковской деятельности", — сказала она, отметив, что изъято свыше 400 млн рублей.
По ее словам, деньги были обнаружены в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в ноябре прошлого года следователями ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").
"В ходе обысков в офисных помещениях и по месту проживания одной из подозреваемых, жительницы города Санкт-Петербурга, обнаружена и изъята документация, свидетельствующая о противоправной деятельности, а также денежные средства в сумме 417 млн рублей, $48 тыс. и €60 тыс. ", — рассказала Волк.
В отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Волк отметила, что ведется комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой, а также выявлению ее возможных соучастников.
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