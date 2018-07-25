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К лишению свободы осуждён бывший адвокат, обвинявшийся в мошенничестве на сумму 1,8 млн рублей
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К лишению свободы осуждён бывший адвокат, обвинявшийся в мошенничестве на сумму 1,8 млн рублей 

ufa1.ru 1 час назад
Октябрьский районный суд г. Уфы вынес приговор в отношении 32-летнего бывшего адвоката Башкирской республиканской коллегии адвокатов.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
В суде установлено, что в июне 2016 года мать двух молодых людей, обвинявшихся в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, обратилась к адвокату за защитой их интересов в суде. Мужчина потребовал от клиентки 1,8 млн рублей якобы для передачи судье для смягчения наказания. Полученные от женщины деньги адвокат похитил и потратил на личные нужды.
После того как наркосбытчики были осуждены к 17 и 18 годам лишения свободы, их мать обратилась в правоохранительные органы.
Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью и возместил причиненный ущерб. Ранее по решению коллегии он был лишен статуса адвоката.
Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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