К лишению свободы осуждён бывший адвокат, обвинявшийся в мошенничестве на сумму 1,8 млн рублей

Октябрьский районный суд г. Уфы вынес приговор в отношении 32-летнего бывшего адвоката Башкирской республиканской коллегии адвокатов.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В суде установлено, что в июне 2016 года мать двух молодых людей, обвинявшихся в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, обратилась к адвокату за защитой их интересов в суде. Мужчина потребовал от клиентки 1,8 млн рублей якобы для передачи судье для смягчения наказания. Полученные от женщины деньги адвокат похитил и потратил на личные нужды.

После того как наркосбытчики были осуждены к 17 и 18 годам лишения свободы, их мать обратилась в правоохранительные органы

Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью и возместил причиненный ущерб. Ранее по решению коллегии он был лишен статуса адвоката.