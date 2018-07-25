ФСБ раскрыла крупный канал поставок синтетических наркотиков в Волгоград 

Сотрудники ФСБ и полиции раскрыли крупный канал поставок синтетических наркотиков в Волгоград, пишет Novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Правоохранителям удалось задержать с поличным двух наркоторговцев, подозреваемых в сбыте наркотиков, у каждого при себе находилось около 2 кг синтетического вещества.
В результате следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области возбуждены уголовные дела по ч.5 ст.228.1 УК России. Оба подозреваемых арестованы, отмечает издание.