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ФСБ раскрыла крупный канал поставок синтетических наркотиков в Волгоград
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ФСБ раскрыла крупный канал поставок синтетических наркотиков в Волгоград 

Rambler News Service 1 час назад
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Сотрудники ФСБ и полиции раскрыли крупный канал поставок синтетических наркотиков в Волгоград, пишет Novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Правоохранителям удалось задержать с поличным двух наркоторговцев, подозреваемых в сбыте наркотиков, у каждого при себе находилось около 2 кг синтетического вещества.
В результате следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области возбуждены уголовные дела по ч.5 ст.228.1 УК России. Оба подозреваемых арестованы, отмечает издание.
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