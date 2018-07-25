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Жительница Ижевска оставила новорожденного умирать в унитазе
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Жительница Ижевска оставила новорожденного умирать в унитазе 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска обвинили в причинение смерти по неосторожности новорожденному ребенку. Об этом сообщили пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.
В ходе предварительного расследования установлено, что 5 мая 2018 года 19-летняя девушка родила ребенка в квартире и оставила его в унитазе, где он задохнулся и умер.
«По словам обвиняемой, она не знала, что беременна, нигде на учете не состояла, после родов находилась в шоковом состоянии», — говорится в сообщении ведомства.
За совершение преступления обвиняемой грозит до 2 лет лишения свободы.
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