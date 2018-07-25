Жительница Ижевска оставила новорожденного умирать в унитазе

Ижевск. Удмуртия . Жительницу Ижевска обвинили в причинение смерти по неосторожности новорожденному ребенку. Об этом сообщили пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

В ходе предварительного расследования установлено, что 5 мая 2018 года 19-летняя девушка родила ребенка в квартире и оставила его в унитазе, где он задохнулся и умер.

«По словам обвиняемой, она не знала, что беременна, нигде на учете не состояла, после родов находилась в шоковом состоянии», — говорится в сообщении ведомства.

За совершение преступления обвиняемой грозит до 2 лет лишения свободы.