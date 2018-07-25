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Замглавы УФССП по Калининградской области заподозрили в превышении полномочий
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Замглавы УФССП по Калининградской области заподозрили в превышении полномочий 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении одного из заместителей руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Калининградской области. Как сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной этого стало подозрение в превышении должностных полномочий.
"Уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» возбуждено в отношении замруководителя регионального УФССП", — сказал собеседник агентства.
Обвинение фигуранту еще не предъявлено, ходатайство об избрании ему меры пресечения в суд пока не поступало.
Согласно версии следствия, подозреваемый нарушил процедуру, касающуюся ограничительных мер в отношении одной из коммерческих структур. По данным региональных СМИ, речь идет о компании «Алькона», чьим имуществом суд запретил распоряжаться ввиду исполнительного производства.
УФССП не представило ТАСС оперативный комментарий.
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