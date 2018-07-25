СМИ: замруководителя калининградского УФССП стал фигурантом уголовного дела

Следственные органы выясняют обстоятельства, послужившие поводом для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 286 УК РФ. Фигурантом дела стал один из заместителей руководителя УФССП по Калининградской области

Как сообщает «Новый Калининград», мужчину подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в конце августа 2017 года подозреваемый подписал постановление об отмене запрета на регистрацию земельного участка компанией одной из компаний. При этом ранее на нее были наложены ограничительные меры на право распоряжаться имуществом.

Свое постановление пристав передал в Росреестр Калининградской области, что повлекло к отчуждению участка. Итогом этого стало, то что компания продала землю.