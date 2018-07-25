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За крупную взятку экс-сотрудник полиции Омска приговорён к 4 годам колонии
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За крупную взятку экс-сотрудник полиции Омска приговорён к 4 годам колонии 

N24.ru 2 часа назад
Фото: N24.ru
В Омске сегодня, 25 июля, огласили приговор в отношении экс-сотрудника полиции, подозреваемого в получении крупной взятки. Бывшего следователя признали виновным. Ему назначено четыре года колонии строгого режима.
«Установлено, что в производстве у следователя находилось уголовное дело в отношении бывшего гендиректора нескольких коммерческих организаций, обвиняемого в совершении неправомерных действий при банкротстве. В ноябре 2016 года сотрудник полиции предложил адвокату бизнесмена передать ему в качестве взятки полтора миллиона рублей. Взамен полицейский обещал предоставить для ознакомления материалы уголовного дела, информировать о ходе предварительного следствия и не возбуждать уголовные дела», — сообщили в ведомстве.
Адвокат бизнесмена обратилась в полицию и в декабре 2016 года бывший следователь был задержан коллегами в момент передачи ему 600 тысяч рублей. Приговор — 4 года колонии строгого режима — в законную силу пока не вступил..
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