В Буе 59-летний мужчина украл икону

Костромской области задержали мужчину, укравшего икону, сообщает костромское отделение Росгвардии.

Подозрительных прохожих на улице Буя заметили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Один из местных жителей нес икону, завернув ее в куртку.

Четко объяснить, откуда у него святыня, он не смог, поэтому его с друзьями доставили в отделение полиции. Там один из мужчин и признался, что икона украдена. Ее предварительная стоимость оценивается в 6 тысяч рублей.

В отношении 59-летнего вора возбуждено уголовное дело.