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В Буе 59-летний мужчина украл икону
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В Буе 59-летний мужчина украл икону 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костромской области задержали мужчину, укравшего икону, сообщает костромское отделение Росгвардии.
Подозрительных прохожих на улице Буя заметили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Один из местных жителей нес икону, завернув ее в куртку.
Четко объяснить, откуда у него святыня, он не смог, поэтому его с друзьями доставили в отделение полиции. Там один из мужчин и признался, что икона украдена. Ее предварительная стоимость оценивается в 6 тысяч рублей.
В отношении 59-летнего вора возбуждено уголовное дело.
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