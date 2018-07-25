В Буе 59-летний мужчина украл икону 

В Костромской области задержали мужчину, укравшего икону, сообщает костромское отделение Росгвардии.
Подозрительных прохожих на улице Буя заметили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Один из местных жителей нес икону, завернув ее в куртку.
Четко объяснить, откуда у него святыня, он не смог, поэтому его с друзьями доставили в отделение полиции. Там один из мужчин и признался, что икона украдена. Ее предварительная стоимость оценивается в 6 тысяч рублей.
В отношении 59-летнего вора возбуждено уголовное дело.