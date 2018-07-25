Хорошевский районный суд приговорил москвичку к восьми годам лишения свободы

Хорошевский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 36-летней жительницы столицы.

Она осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

«Установлено, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по месту своего жительства в квартире на улице Авиационная инициировала конфликт с проживающей в этой же квартире соседкой. В ходе конфликта обвиняемая взяла находящийся в квартире табурет и, используя его в качестве оружия, избила соседку. Она нанесла потерпевшей не менее 12 ударов в область туловища и головы, причинив своими действиями тяжкий вред ее здоровью. От полученных телесных повреждений женщина скончалась в больнице», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.