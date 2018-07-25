Областной суд оставил на свободе акционера «Саратовгесстроя» Александра Шалабанова 

Акционер ЗАО «Саратовгесстрой» Александр Шалабанов, обвиняемый в превышении полномочий при строительстве многоквартирных домов, останется под подпиской о невыезде. Соответствующее апелляционное определение сегодня, 25 июля, вынесла судья Саратовского областного суда Галина Логинова.
«Областной суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, а поданное прокурором города Балаково представление — без удовлетворения», — рассказала корреспонденту ИА «Свободные новости» консультант по связям со средствами массовой информации облсуда Ирина Чернова.
Также собеседница издания сообщила о причинах изменения меры пресечения для предпринимателя. По ее словам, ранее Шалабанов содержался в следственном изоляторе, поскольку обвинялся в совершении тяжкого преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). А начиная с 25 июня обвинение переквалифицировано на более мягкую статью, он обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 201 УК РФ (превышение полномочий), не относящемуся к категории тяжких.
«На момент рассмотрения ходатайства обвиняемый содержался под стражей намного дольше чем шесть месяцев и при этом следователь лишь предполагал начать его ознакомление с материалами уголовного дела. Следует отметить, что суд не является органом уголовного преследования и поэтому вменять обвиняемому более тяжкое преступление он не в праве. Поэтому Шалабанов был освобожден Балаковским районным судом немедленно под подписку о невыезде», — отметила Ирина Чернова.
Напомним, в середине 2016 года конкурсный управляющий ЗАО «Саратовгесстрой», депутат городской думы Виктор Марков обратился в управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области с четырьмя заявлениями о необходимости возбуждения уголовных дел по факту мошенничества в особо крупном размере со стороны руководства банкротящейся компании-застройщика.
По данным Маркова, бывший директор этой фирмы Алексей Панагушин в период с ноября 2013 года по март 2014 года заключил с ЗАО «Медея» договор на приобретение девяти квартир в строящихся домах на общую сумму 10,2 миллиона рублей. При этом, отмечает в заявлении Марков, на осуществление сделки повлиял Александр Шалабанов, который в период заключения договоров владел 50% голосующих акций ЗАО «Саратовгесстрой», а также 54,7% голосующих акций ЗАО «Медея». Деньги за приобретенные квартиры компании-застройщику выплачены не были.
Серия задержаний ряда замешанных в историях с долгостроями саратовских застройщиков, в том числе Шалабанова, прошла вскоре после визита в Саратовскую область спикера Госдумы Вячеслава Володина, который потребовал разобраться с проблемой обманутых дольщиков в регионе. В результате деятельности «Саратовгесстроя» в Балакове, как выяснили в полиции, которая в феврале завершила расследование уголовного дела о мошенничестве, пострадали более двух сотен дольщиков.
По версии правоохранителей, руководитель фирмы Алексей Панагушин изначально не планировал строить их дома и целенаправленно занимался хищениями денег участников долевого строительства, общая сумма ущерба превысила 224 миллиона рублей. Кроме того, фирма была замешана в скандальной истории со строительством новой набережной в Саратове, которая вскоре стала разваливаться.