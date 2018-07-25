Областной суд оставил на свободе акционера «Саратовгесстроя» Александра Шалабанова

Акционер ЗАО «Саратовгесстрой» Александр Шалабанов, обвиняемый в превышении полномочий при строительстве многоквартирных домов, останется под подпиской о невыезде. Соответствующее апелляционное определение сегодня, 25 июля, вынесла судья Саратовского областного суда Галина Логинова

«Областной суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, а поданное прокурором города Балаково представление — без удовлетворения», — рассказала корреспонденту ИА «Свободные новости» консультант по связям со средствами массовой информации облсуда Ирина Чернова

Также собеседница издания сообщила о причинах изменения меры пресечения для предпринимателя. По ее словам, ранее Шалабанов содержался в следственном изоляторе , поскольку обвинялся в совершении тяжкого преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). А начиная с 25 июня обвинение переквалифицировано на более мягкую статью, он обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 201 УК РФ (превышение полномочий), не относящемуся к категории тяжких.

«На момент рассмотрения ходатайства обвиняемый содержался под стражей намного дольше чем шесть месяцев и при этом следователь лишь предполагал начать его ознакомление с материалами уголовного дела. Следует отметить, что суд не является органом уголовного преследования и поэтому вменять обвиняемому более тяжкое преступление он не в праве. Поэтому Шалабанов был освобожден Балаковским районным судом немедленно под подписку о невыезде», — отметила Ирина Чернова.

По данным Маркова, бывший директор этой фирмы Алексей Панагушин в период с ноября 2013 года по март 2014 года заключил с ЗАО «Медея» договор на приобретение девяти квартир в строящихся домах на общую сумму 10,2 миллиона рублей. При этом, отмечает в заявлении Марков, на осуществление сделки повлиял Александр Шалабанов, который в период заключения договоров владел 50% голосующих акций ЗАО «Саратовгесстрой», а также 54,7% голосующих акций ЗАО «Медея». Деньги за приобретенные квартиры компании-застройщику выплачены не были.

Серия задержаний ряда замешанных в историях с долгостроями саратовских застройщиков, в том числе Шалабанова, прошла вскоре после визита в Саратовскую область спикера Госдумы Вячеслава Володина , который потребовал разобраться с проблемой обманутых дольщиков в регионе. В результате деятельности «Саратовгесстроя» в Балакове, как выяснили в полиции, которая в феврале завершила расследование уголовного дела о мошенничестве, пострадали более двух сотен дольщиков.