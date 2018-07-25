Скандального Дрыманова заменили полковником Стрижовым

Андрея Кочуйкова. Через месяц после выхода на пенсию Дрыманов был арестован. Генерал-майор стал фигурантом уголовного дела о подкупе офицеров Следственного комитета, ему грозит до 22 лет лишения свободы. По версии следствия, Дрыманов получил деньги за освобождение из СИЗО соратника криминального авторитета Шакро Молодого

Теперь место генерал-майора занял молодой и амбициозный Стрижов. News.ru изучил наиболее яркие дела, в расследовании которых участвовал полковник.

Александр Дрыманов

Впервые о нем заговорили в 2012 году после Болотного дела. Через полтора месяца после протестного «Марша миллионов», закончившегося столкновениями между участниками и полицией, 29-летний Стрижов был назначен руководителем следственной группы для производства предварительного следствия по этому уголовному делу.

Он вёл дело Ярослава Белоусова . Молодого человека обвиняли в сопротивлении полиции, которое заключалось в том, Белоусов кричал на митинге омоновцам «Фашисты!» и кинул в них неизвестным предметом. Стрижов ходатайствовал в суде о продлении ареста. Следователь считал, что Белоусова необходимо отправить в СИЗО на весь период расследования, иначе он может уничтожить улики и оказывать давление на свидетелей. Молодой человек так и остался под арестом. Через год после задержания на очередном суде Белоусов перенёс приступ вегетососудистой дистонии, после чего был переведён из СИЗО в больницу Бутырской тюрьмы. Его освободили только в сентябре 2014 года, через два года и три месяца после ареста.

В том же насыщенном 2012 году Стрижов был назначен новым следователем по уголовному делу о смерти Сергея Магнитского. Российский аудитор скончался в московском СИЗО в 2009 году, свой арест он связывал с тем, что ему удалось разоблачить коррупционные схемы по возврату налогов, в которых были замешаны российские чиновники и силовики. Но следствие посчитало самого Магнитского причастным к коррупции.

Wikimedia Commons/VOA Сергей Магнитский

Аудитор умер через 11 месяцев предварительного заключения в больнице следственного изолятора. Врачи заключили, что Магнитский скончался от токсического шока и острой сердечной недостаточности. Адвокаты задержанного утверждали, что его смерть наступила по вине администрации СИЗО, которая вовремя не предоставила ему медицинскую помощь. Смерть аудитора вызвала широкий международный резонанс. Она стала поводом для создания в США «Списка Магнитского», куда включают людей, причастных к нарушению прав человека.

После смерти аудитора генпрокуратура возбудила уголовное дело по двум статьям: неоказание медицинской помощи и халатность. Когда делом о смерти Магнитского занялся Стрижов, в первую очередь он отказался привлекать к уголовной ответственности руководителей УФСИН по Москве , которые отклонили жалобы аудитора на неоказание медпомощи и нечеловеческие условия содержания.

В 2015 году Стрижов стал ответственным за ведение дела о незаконных действиях ВСУ и Нацгвардии на Востоке Украины. Именно Стрижов предъявил окончательное обвинение украинской лётчице Надежде Савченко, которая по версии следствия руководила обстрелом, от которого погибли два журналиста ВГТРК . Полковник неоднократно ходатайствовал о продлении её ареста.

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