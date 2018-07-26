Жительницу Норильска осудят за организацию подпольного казино

Норильске 29-летнюю местную жительницу осудят за организацию подпольного казино. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По версии следствия, игры проводились с середины марта текущего года в одном из помещений в Норильске. Обвиняемая поставила 13 компьютеров и подключила их к интернету. Гости клуба играли в казино онлайн.

«Ее деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Организатор раскаялась в содеянном и полностью признала свою вину», — говорится в сообщении.

На жительницу Норильска завели уголовное дело по статье «организация и проведение незаконных азартных игр вне игорной зоны с использованием интернета». Ей грозит до двух лет тюрьмы.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.