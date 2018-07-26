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Жительницу Норильска осудят за организацию подпольного казино
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Жительницу Норильска осудят за организацию подпольного казино 

sibnovosti.ru 26 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
В Норильске 29-летнюю местную жительницу осудят за организацию подпольного казино. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.
По версии следствия, игры проводились с середины марта текущего года в одном из помещений в Норильске. Обвиняемая поставила 13 компьютеров и подключила их к интернету. Гости клуба играли в казино онлайн.
«Ее деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Организатор раскаялась в содеянном и полностью признала свою вину», — говорится в сообщении.
На жительницу Норильска завели уголовное дело по статье «организация и проведение незаконных азартных игр вне игорной зоны с использованием интернета». Ей грозит до двух лет тюрьмы.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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