Следователь осужден за взятку от адвоката Виолетты Волковой 

Центральный районный суд Омска 25 июля вынес приговор следователю, задержанному в ходе ОРМ при участии столичного адвоката Виолетты Волковой. Бывший следователь отдела по расследованию преступлений в предпринимательской и бюджетной сферах УМВД по Омской области 27-летний Павел Юрченко признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
Как следует из материалов дела, в 2016 году в производстве у Юрченко находилось уголовное дело в отношении бывшего гендиректора компаний «Колбасный мир» и «Сибирский деликатес», которого обвиняли в неправомерных действиях при банкротстве (ч.ч. 1, 3 ст. 195 УК РФ). В ноябре 2016 года следователь предложил представителю бизнесмена, адвокату Волковой, заплатить ему 1,5 млн руб. За эти деньги он предложил выдать для ознакомления материалы уголовного дела на гендиректора и информировать защитника о ходе расследования. Старший лейтенант юстиции также обещал не ходатайствовать о заключении директора под стражу и не возбуждать на него других уголовных дел по материалам доследственных проверок.
Волкова написала заявление о вымогательстве взятки в службу собственной безопасности регионального УМВД. В декабре 2016 года при передаче защитником первого «транша» в 600 000 руб. Юрченко был задержан с поличным.
Бывший следователь не признал своей вины. Суд приговорил Юрченко к 4 годам колонии строгого режима.
Волкова получила известность в ходе процесса над группой Pussy Riot, после которого ее клиентка Екатерина Самуцевич обратилась в Адвокатскую палату Московской области с требованием лишить защитника статуса из-за оказания неквалифицированной юридической помощи.