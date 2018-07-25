Следователь осужден за взятку от адвоката Виолетты Волковой

Как следует из материалов дела, в 2016 году в производстве у Юрченко находилось уголовное дело в отношении бывшего гендиректора компаний «Колбасный мир» и «Сибирский деликатес», которого обвиняли в неправомерных действиях при банкротстве (ч.ч. 1, 3 ст. 195 УК РФ). В ноябре 2016 года следователь предложил представителю бизнесмена, адвокату Волковой, заплатить ему 1,5 млн руб. За эти деньги он предложил выдать для ознакомления материалы уголовного дела на гендиректора и информировать защитника о ходе расследования. Старший лейтенант юстиции также обещал не ходатайствовать о заключении директора под стражу и не возбуждать на него других уголовных дел по материалам доследственных проверок.

Волкова написала заявление о вымогательстве взятки в службу собственной безопасности регионального УМВД. В декабре 2016 года при передаче защитником первого «транша» в 600 000 руб. Юрченко был задержан с поличным.

Бывший следователь не признал своей вины. Суд приговорил Юрченко к 4 годам колонии строгого режима