Футбольный хулиган уговаривал жителей области ехать вместе с ним в Украину воевать 

Мужчина использовал социальные сети и личные встречи
В Самарской области футбольного фаната обвиняют в вовлечении людей в радикальную организацию «Правый сектор» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ). В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
— Мужчина 1996 года рождения в переписке в социальных сетях, а также во время личных встреч и бесед склонял жителей региона ехать вместе с ним на территорию Украины для участия в боевых действиях, — рассказал 63.ru источник в УФСБ России по Самарской области.
По оперативным материалом силовиков уголовное дело возбудили в СУ СК России по Самарской области.
Выяснилось, что молодой человек — участник фанатского футбольного движения, у него уже две судимости: по статьям «Побои» и «Хулиганство». Он работает на стройке.
— Со слов окружения обвиняемого, среди друзей он хвастался, что его дед был бандеровцем. Со слов самого мужчины, он по интернету общался с Артёмом Широбоковым. Это житель Самары, который уже несколько лет участвует в боевых действиях на Украине в составе батальона «Азов». В Самаре его заочно приговорили к пяти годам лишения свободы за наемничество. Сейчас его разыскивают как международного преступника.