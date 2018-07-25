Футбольный хулиган уговаривал жителей области ехать вместе с ним в Украину воевать

Мужчина использовал социальные сети и личные встречи

— Мужчина 1996 года рождения в переписке в социальных сетях, а также во время личных встреч и бесед склонял жителей региона ехать вместе с ним на территорию Украины для участия в боевых действиях, — рассказал 63.ru источник в УФСБ России по Самарской области.

По оперативным материалом силовиков уголовное дело возбудили в СУ СК России по Самарской области.

Выяснилось, что молодой человек — участник фанатского футбольного движения, у него уже две судимости: по статьям «Побои» и «Хулиганство». Он работает на стройке.