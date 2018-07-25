Осужденный за взятку экс-губернатор стал библиотекарем

«Никита Юрьевич уже не в карантине. Он обустроился и принялся налаживать работу в местной библиотеке. В принципе все достаточно прилично, в колонии на территории есть храм. Чувствует он себя не лучше и не хуже», — сообщила Екатерина Белых.

1 февраля Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам лишения свободы за получение крупной взятки. Его также обязали выплатить штраф в размере 48 миллионов рублей. В мае судебная коллегия исключила из приговора дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в государственных и муниципальных образовательных учреждениях сроком на три года.