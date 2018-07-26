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Убийство топ-менеджера УМПО Юрия Яшина мог заказать его начальник
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Убийство топ-менеджера УМПО Юрия Яшина мог заказать его начальник 

ufa1.ru 42 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В громком деле о похищении и убийстве заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина становится все меньше белых пятен. Как рассказали в Следственном комитете, в ночь с 23 на 24 июля в результате проведённой спецоперации задержаны все четверо исполнителей преступления, через которых и удалось выйти на заказчика преступления.
Как сообщает «Собкор 02», в убийстве топ-менеджера был заинтересован его начальник, возглавляющий коммерческую службу завода. Мужчина якобы остался недоволен, что Юрий Яшин «затянул под себя бизнес». Ответа на вопрос, почему непосредственный руководитель просто не уволил подчиненного, а решился на его устранение, так и нет.
Силовики тщательно изучили место преступления
Также по информации «Собкор 02», возможно, в организации убийства участвовал не только коммерческий директор оборонного предприятия, но и начальник отдела материально-технического снабжения. Так как, его зять оказался в числе тех, кто напал и похитил Юрия Яшина.
Юрия Яшина похитили и убили
Топ-менеджера УМПО душегубы подкарулировали на подземном паркинге его дома, когда тот собирался отправиться на работу.
Силовики сняли отпечатки с автомобиля Яшина
— Предположительно, его несколько раз ударили металлическим предметом (это мог быть прут) по голове, связали и вывезли в сторону железнодорожного вокзала к Сафроновскому мосту. На теле погибшего были найдены следы удушения (опять же предварительно — пластиковым предметом), к примеру, стяжкой, — рассказал источник.
В течение суток в ходе расследования тело без вести пропавшего мужчины со следами насильственной смерти было обнаружено, в связи с чем было возбуждено уголовное дело — «убийство, сопряженное с похищением человека».
На место происшествия, где работала следственно-оперативная группа в составе опытных следователей и следователей-криминалистов следственного управления, также выезжал исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Башкирии и министр внутренних дел по РБ генерал-майор полиции Роман Деев.
В результате организованной и тщательно спланированной совместной работы следователей, полицейских, сотрудников УФСБ Башкирии удалось установить лиц, причастных к совершению преступления.
В ночь с 23 на 24 июля в результате проведенной совместной операции задержаны все четверо исполнителей преступления.
— Благодаря грамотно построенной тактике допроса под тяжестью собранных доказательств все задержанные подозреваемые дали признательные показания, подробно рассказав о деталях совершения ими особо тяжкого преступления. Кроме того, удалось установить и задержать заказчика преступления. Проведен значительный объем следственных действий, в том числе более 10 обысков, произведенных одновременно, назначен ряд необходимых судебных экспертиз, — отметили в Следственном комитете республики.
Сотрудниками управления уголовного розыска МВД по РБ и УФСБ РФ по РБ продолжается оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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