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По делу об убийстве топ-менеджера УМПО задержали коммерческого директора предприятия
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По делу об убийстве топ-менеджера УМПО задержали коммерческого директора предприятия 

ГОРОБЗОР.РУ 42 минуты назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В ходе расследования уголовного дела о похищении и убийстве 57-летнего топ-менеджера ОДК-УМПО Юрия Яшина задержали и допросили непосредственного руководителя погибшего — коммерческого директора ОДК УМПО Сергея Евстафьева. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на источник, близкий к следствию. В каком качестве произошло задержание, не сообщается.
В приемной Сергея Евстафьева изданию отказались сообщить, находится ли директор на рабочем месте. Пресс-служба организации отказалась давать какие-либо комментарии.
Напомним, Юрий Яшин пропал без вести 20 июля. Его обнаружили мертвым на следующий день, 21 июля. В ночь с 23 на 24 июля во время совместной операции региональных МВД, СК и ФСБ задержали четверых исполнителей преступления. Кроме того, проведено около 10 обысков, в ходе одного из которых в кабинете заместителя генерального директора по безопасности Олега Овчинникова обнаружена крупная наличная сумма.
В день пропажи рядом с машиной Юрия Яшина нашли следы крови. Тело топ-менеджера обнаружили на следующий день под Сафроновским мостом. Как писало агентство «Интерфакс», по неофициальным данным, на теле имелось огнестрельное ранение, а руки были связаны. СК возбуждало уголовное дело по факту похищения человека. Опубликованы фото с места похищения Юрия Яшина.
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