Ещё
За попытку убить знакомого вологжанин отправился в колонию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За попытку убить знакомого вологжанин отправился в колонию 

Вологда.рф 41 минуту назад
Фото: Вологда.рф
Судьбу мужчины, который с ножом набросился на приятеля, определил суд. 44-летний мужчина несколько лет проведет в колонии.
Вечером 30 октября прошлого года в одном из общежитий Вологды преступник повздорил с 52-летним товарищем, который ранее позвонил ему и высказал непонятные претензии в матерной форме. Обиженный вологжанин решил уточнить, в чем дело. Когда диалог перерос в конфликт, гость достал нож и несколько раз ударил им оппонента.
На шум выбежала соседка, которая спугнула нападавшего и вызвала скорую помощь. Житель общежития выжил, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Врачи насчитали на его теле семь ран от ножа.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Как сообщает областной следственный комитет, суд приговорил преступника к 9 годам колонии особого режима.
Вологда.рф: последние новости
Штраф за незаконные азартные игры вырос в России Тело мужчины, пропавшего в Никольском районе, найдено в реке Задержан топ-менеджер «Северного кредита» Антон Сохрин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма474
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку315
Заявление Лолиты грозит международным скандалом262
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом19
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина228
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение