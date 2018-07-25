За попытку убить знакомого вологжанин отправился в колонию

Судьбу мужчины, который с ножом набросился на приятеля, определил суд. 44-летний мужчина несколько лет проведет в колонии.

Вечером 30 октября прошлого года в одном из общежитий Вологды преступник повздорил с 52-летним товарищем, который ранее позвонил ему и высказал непонятные претензии в матерной форме. Обиженный вологжанин решил уточнить, в чем дело. Когда диалог перерос в конфликт, гость достал нож и несколько раз ударил им оппонента.

На шум выбежала соседка, которая спугнула нападавшего и вызвала скорую помощь. Житель общежития выжил, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Врачи насчитали на его теле семь ран от ножа.