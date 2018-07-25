В Ростовской области двоих полицейских уволили за взятку 

Полицейские работали в Родионово-Несветайском районе
На Дону двоих стражей порядка уволили за взятку. Они работали в Родионово-Несветайском районе. Полицейские лишились работы после проверки, в ходе которой и выяснилось, что они оказались нечисты на руку.
— По результатам проверки принято решение об увольнении двоих сотрудников правоохранительных органов по отрицательным основаниям, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
23 июля в Гуково осудили бывшего начальника Главного бюро медико-социальной экспертизы региона. Его признали виновным в получении взяток на общую сумму 3,25 миллиона рублей.