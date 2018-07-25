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В Саратове дали взятку телефоном
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В Саратове дали взятку телефоном 

САРАТОВ24 51 минуту назад
Фото: САРАТОВ24
В Саратове 27 декабря прошлого года сотрудник регионального МЧС дал взятку телефоном стоимостью 37 990 рублей. Незаконное вознаграждение он предлагал проверяющему, чтобы тот не отражал в отчете выявленные нарушения. Также стало известно, что злоумышленник дважды в конце 2015 и 2016 годов собирал с сотрудников управления МЧС России денежные средства в общей сумме 485 000 рублей.
По его словам, деньги были необходимы для нужд управления. Впоследствии, сумма была похищена. Об этом сообщает Прокуратура Саратовской области.
На основании вышеперечисленных фактов было возбуждено уголовное дело. Суд Кировского района города назначил наказание, предусмотренное частью третьей статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере) и части третьей статьи 291 Уголовного кодекса (дача взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие, совершенное в значительном размере). Сумма штрафа составила 1 200 000 рублей.
Ко всему прочему, обвиняемый в течение двух лет не сможет занимать должности, связанные с государственной службой. Также, он лишен специального звания «майор внутренней службы» и государственной награды. Приговор сторонами не обжаловался.
Стоит отметить, что недавно в Балакове был зафиксирован факт получения мелкой взятки сотрудником вуза.
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