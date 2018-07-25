По делу о пытках в ярославской колонии арестован четвертый фигурант 

Заволжский суд Ярославля арестовал четвертого фигуранта по делу о пытках в ярославской колонии, решение осталось вынести по шестому подозреваемому.
Арестованный подозреваемый — заместитель дежурного помощника начальника следственного изолятора ИК №1 Игорь Богданов. Его отправили под стражу на два месяца, до 22 сентября, передает РИА «Новости».
Судья отметил, что Богданов от дачи показаний отказался, более того, не согласен с указанием на него очевидцами преступления и якобы не узнал себя на видеозаписи.
Ранее были арестованы еще три человека: младший инспектор Сергей Драчев, а также Максим Яблоков и Сергей Ефремов.
Материалов для ареста еще одного подозреваемого, замначальника колонии №1 Ярославля Ивана Калашникова, суду не хватило. Следователям дано время на их сбор, Калашников задержан еще на 72 часа.
Напомним, дело было возбуждено по сообщениям СМИ об избиении осужденного Евгения Макарова в ИК №1 в Ярославле. Перед этим в Сети появилась видеозапись с пытками заключенных, по факту которой начали проверку.