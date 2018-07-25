По делу о пытках в ярославской колонии арестован четвертый фигурант

Заволжский суд Ярославля арестовал четвертого фигуранта по делу о пытках в ярославской колонии, решение осталось вынести по шестому подозреваемому.

Судья отметил, что Богданов от дачи показаний отказался, более того, не согласен с указанием на него очевидцами преступления и якобы не узнал себя на видеозаписи.

Ранее были арестованы еще три человека: младший инспектор Сергей Драчев, а также Максим Яблоков и Сергей Ефремов

Материалов для ареста еще одного подозреваемого, замначальника колонии №1 Ярославля Ивана Калашникова , суду не хватило. Следователям дано время на их сбор, Калашников задержан еще на 72 часа.