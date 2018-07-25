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В украинской армии обнаружили пропажу более 170 тонн топлива
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В украинской армии обнаружили пропажу более 170 тонн топлива 

РИА Новости 1 час назад
КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Военная прокуратура южного региона Украины завела уголовное дело о хищении в украинской армии более 170 тонн горюче-смазочных материалов, сообщила в среду генпрокуратура страны.
"Военной прокуратурой южного региона Украины в единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту хищения из воинской части 171 тысячи 241 килограммов горюче-смазочных материалов. Это стало результатом небрежного отношения военных должностных лиц к исполнению обязанностей ", — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, проведение досудебного расследования поручено следственному управлению главного управления национальной полиции в Одесской области. Создана группа военных прокуроров, которые одновременно с национальной полицией проводят следственные действия с целью оперативного и эффективного расследования.
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